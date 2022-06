Giovanni Mascari

Lighsource BP, operatore delle rinnovabili con un portafoglio di 1,5 GW in Italia, vede in rapida evoluzione la tecnologia dello storage elettrico e sta già lavorando nel nostro Paese a progetti integrati di solare più accumulo. Al tempo stesso, spiega Giovanni Mascari, Country Head Lightsource bp Italia, va ancora trovata la formula ottimale per f...

© Riproduzione riservata