Le forniture di gas di Gazprom alla Grecia tramite il gasdotto Turkish Stream saranno sospese per alcuni giorni per eseguire la manutenzione programmata. Lo ha fatto sapere oggi un funzionario dell'azienda greca di servizi di gas Depa Commercial all'agenzia di stampa Reuters. L'arresto, dal 21 giugno al 27 giugno, non influirà sulla sicurezza dell'...

© Riproduzione riservata