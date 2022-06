Il settore europeo delle utility è diventato più rischioso, con percorsi creditizi sempre più divergenti, ha affermato S&P Global Ratings in un rapporto pubblicato ieri, con il titolo "The Dash For Gas Fuels Risks For European Utilities, Slows Energy Transition .""Il conflitto Russia-Ucraina sta aggravando i pesanti squilibri preesistenti nei mer...

© Riproduzione riservata