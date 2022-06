Dopo il via libera lo scorso marzo (v. Staffetta 28/03) , arriva in Gazzetta il decreto del ministero delle Politiche agricole che stanzia 1,5 miliardi del Pnrr per la realizzazione di impianti fotovoltaici per un totale di 375 MW su edifici a uso produttivo nei setto...

© Riproduzione riservata