Questa mattina, in occasione dell'evento “Il ruolo delle utilities fra sicurezza energetica e transizione ecologica”, Utilitalia ha premiato le aziende associate che si sono distinte per sensibilità ai cambiamenti climatici e per l'avvio di percorsi di decarbonizzazione. Il riconoscimento “Net Zero Award” è andato alla multiutility veneziana Verita...

© Riproduzione riservata