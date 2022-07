Il 20 luglio la Commissione europea proporrà nuove misure per far fronte all'eventualità di un'interruzione dei flussi di gas dalla Russia. Inoltre, il 18 luglio sottoscriverà un nuovo memorandum con l'Azerbaigian per il futuro del corridoio est europeo del gas. Lo ha detto Stefano Grassi, capo di gabinetto del commissario europeo all'Energia Kadri...

