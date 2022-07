Medea, società del gruppo Italgas, ha terminato oggi il passaggio al gas naturale della rete di distribuzione a servizio di Gairo Taquisara, in provincia di Ogliastra, completando così il programma di conversione di tutte le reti precedentemente alimentate a Gpl nei bacini in concessione in Sardegna.Il servizio di distribuzione a Gairo Taquisara...

