La paura della recessione manda a picco i mercati petroliferi. L'inflazione galoppante e i timori di nuovi lockdown in Cina hanno spinto ieri il petrolio a perdere quasi il 10%, con i prodotti raffinati in scia. In calo anche i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante lo scivolone dell'euro sul dollaro, ai minimi dal 2002. Fa eccezione il metan...

