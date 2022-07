Idrogeno, Eni chiede la Via per la produzione a Marghera

Rinnovabili, progetti per 2,7 GW: un GW eolico e 1,7 GW fotovoltaico. Mega FV per Sonnedix in Sicilia. Repower chiede lo scoping per eolico offshore a Crotone. I progetti della commissione Pnrr Pniec