Biden "anti Pariah" Petrol

E' ferocemente sarcastica la vignetta disegnata dall'artista libanese Raphaelle Macaron per l'Economist di questa settimana sul viaggio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, venerdì in Arabia Saudita: una tanica di benzina "concentrata", "made in Saudi", capace di uccidere il "pariah status" e "il 99,9% delle posizioni politiche e dell'indig...

