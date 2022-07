Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, ha promosso un incontro con le organizzazioni sindacali per definire modi, tempi e strategie di azione per chiedere al governo nazionale a alla regione intervento efficace e definitivo nei confronti della zona industriale. L'incontro è stato fissato per martedì alle 10 a Palazzo di Cicca. Il sindaco di Priolo, ha...

© Riproduzione riservata