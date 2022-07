La fornitura di gas alla Germania è al momento stabile, ma, scrive il regolatore tedesco Bundesnetzagentur in una nota, “la situazione è tesa e non si può escludere un peggioramento della situazione”. Il livello di stoccaggio del gas in Germania, infatti, è oggi al 64,5%, contro il 64,6% registrato ieri.“A seconda delle condizioni del mercato, q...

© Riproduzione riservata