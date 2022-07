Per svincolarsi dal gas russo, diversi Stati dell'Unione europea – Italia in testa – stanno cercando di aumentare le importazioni di gas via nave o via tubo dai Paesi africani. Però, avverte l'Oxford Institute for Energy Studies, il “ritrovato entusiasmo” degli Stati europei per il gas africano potrebbe scontrarsi con una “dura realtà”: agli europe...

© Riproduzione riservata