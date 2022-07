La crisi dei prezzi dell'elettricità innescata dalla guerra in Ucraina, che rende più attraente vendere spot, le nuove aste per le rinnovabili bandite dai vari Paesi europei in un'ottica di indipendenza energetica, la sempre maggiore disponibilità delle banche a finanziare anche impianti rinnovabili merchant. Sono gli elementi che, secondo l'ultimo...

© Riproduzione riservata