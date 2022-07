Nonostante le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, governo e Parlamento si sono accordati per sbloccare i lavori sul disegno di legge annuale per la concorrenza, una delle riforme previste dal Piano di ripresa. La riunione dei capigruppo della Camera ha infatti calendarizzato la discussione in assemblea per lunedì 25, dopo che il g...

© Riproduzione riservata