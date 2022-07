Giornata di forti ribassi per tutti i prodotti sul mercato interno. Questa mattina la benzina ha perso 37 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo 45, il risca 50 e il denso Btz 5 euro per mille chili. I gasoli sono al terzo calo consecutivo. I gasoli autotrazione e agricolo continueranno a scendere anche domani, anche se a passo rido...

© Riproduzione riservata