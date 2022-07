40 milioni di euro per produzione di idrogeno verde e pulito, 30 milioni di euro per tecnologie di stoccaggio, trasporto e trasformazione in derivati ed e-fuel, 30 milioni di euro per celle a combustibile destinate ad applicazioni stazionarie e di mobilità e 10 milioni di euro per sistemi intelligenti di gestione integrata in grado di migliorare la...

© Riproduzione riservata