Zonergy, azienda cinese fondata nel 2007 e specializzata nella produzione di componentistica, accumuli e microgrid intelligenti per impianti fotovoltaici, ha inaugurato una nuova sede a Milano. Lo fa sapere la stessa azienda in una nota diffusa oggi, in cui informa che, per la distribuzione delle proprie soluzioni in Italia, Zonergy collaborerà con...

© Riproduzione riservata