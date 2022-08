La Commissione europea ha approvato uno schema di aiuti della Germania per 27,5 miliardi di euro per compensare parzialmente le società energivore dei costi di emissione indiretti in base all'Ets, il sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue. Compenserà parte dei maggiori costi tra il 2021 e il 2030, fino a un massimo del 75% degli oneri ind...

© Riproduzione riservata