Pier Francesco Ragni

Saipem ha annunciato venerdì che il consigliere non esecutivo e non indipendente Pier Francesco Ragni ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni professionali, con efficacia a decorrere dal 1 settembre 2022 ovvero dalla diversa antecedente data in cui il Cda si riunirà per nominare un nuovo amministratore in sua sostituzione. Ragni, entra...

© Riproduzione riservata