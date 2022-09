Secondo forte calo consecutivo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati; in ribasso anche la quotazione del Brent, a 95 dollari; nessun movimento sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa; medie dei prezzi praticati in lieve calo sulla benzina e in lieve aumento sul gasolio; metano sempre in forte rialzo.Queste s...

