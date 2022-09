A partire dalle ore 14 del 19 settembre e dalla sessione di mercato del 20 settembre con riferimento al giorno di flusso del 21 maggio il limite massimo ai prezzi sulla borsa elettrica italiana, come su quelle del resto d'Europa salirà da 4.000 a 5.000 €/MWh, come conseguenza dei picchi di prezzo di 4,000 €/MWh raggiunti il 16 agosto 2022 in Lituan...

