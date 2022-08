Prysmian ha sviluppato e testato con successo il primo sistema completo in cavo sottomarino estruso da 525 kV per applicazioni di alta tensione in corrente continua (Hvdc).Lo annuncia la stessa società in una nota sottolineando che questa tecnologia "permetterà di incrementare enormemente la capacità massima di trasmissione dei sistemi bipolo fi...

© Riproduzione riservata