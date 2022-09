Perché nelle borse energetiche europee non sono scattate le sospensioni degli scambi sugli strumenti finanziari in presenza delle grandi oscillazioni di questi mesi? Come è possibile ampliare l'elenco delle garanzie ammissibili nei mercati dell'energia in modo da dare sollievo finanziario alle società strozzate dal caro prezzi? Come si può individu...

