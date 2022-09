Con risoluzione n. 48/E del 14 settembre l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022,...

