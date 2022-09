È un provvedimento omnibus il decreto Aiuti ter approvato oggi dal Consiglio dei ministri (“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”).Nella bozza entrata in Cdm (disponibile in allegato) ci sono la ...

© Riproduzione riservata