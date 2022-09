Confronto II trim. dal 2012 al 2022

Nel secondo trimestre 2022, l'Italia ha collocato circa 10 milioni di quote EUA ad un prezzo medio di 83 euro ricavando circa 829 milioni di euro, un dato in linea con quello del primo trimestre (circa 10 mln quote a circa 82 euro/t per per 842 mln). Lo fa sapere il Gse pubblicando il consueto rapporto trimestrale. Rispetto al 2021, i proventi comp...

© Riproduzione riservata