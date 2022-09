Nel 2022 l'autorità di regolazione per l'Energia della Romania ha inflitto 14 multe a 13 aziende per un totale di 6,4 milioni di leu romeni – pari a 1,3 milioni di euro. Le 13 aziende sono state sanzionate per aver manipolato il mercato dell'energia elettrica e del gas violando le previsioni del regolamento europeo sulla trasparenza e l'integrità d...

