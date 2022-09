La viceministra dell'Economia Laura Castelli "avvierà l'iter per inserire la soluzione prospettata da Arte come emendamento da apportare al Decreto Aiuti Ter, recentemente approvato, in sede di successiva conversione in legge". Lo annuncia in una nota la stessa associazione dei reseller e trader di energia che ieri ha illustrato a Castelli la propr...

© Riproduzione riservata