Eugene Maniakhine

La compagnia russa Lukoil ha nominato un nuovo direttore della raffineria Isab di Priolo, in Sicilia. Si tratta di Eugene Maniakhine, in carica dal 16 settembre. Il nuovo dg è stato presentato martedì al personale.Nato nel 1982, Maniakhine, che prende il posto di Oleg Durov, è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Ginevra. A pa...

© Riproduzione riservata