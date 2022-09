È stata pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del DL Aiuti bis 115 del 2022. Il decreto era andato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto con le norme per calmierare gli aumenti dell'energia e dei carburanti, sull'emergenza idrica, sull'estensione al 30 giugno del prelievo sugli extraprofitti delle rinnovabili...

© Riproduzione riservata