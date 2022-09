Enel ha siglato ieri con Sonatrach, la compagnia petrolifera statale algerina, una serie di accordi relativi ai contratti attualmente in essere fra le società per la fornitura di gas naturale ai mercati italiano e spagnolo. Lo annunciano la stesse società in due comunicati.In particolare, si legge, le parti "hanno concordato una fornitura di volu...

© Riproduzione riservata