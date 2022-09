Con la determinazione direttoriale n. 439237/RU del 29 settembre 2022, in applicazione dell'art.8, comma 6, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, è stato stabilito ed approvato il modello da utilizzare per la comunicazione, in forma cumulativa, dei dati relativi ai quantitativi di benzina, di gasolio usato come carburante, di gas di petrolio liqu...

© Riproduzione riservata