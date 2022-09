Enel X ha stretto un accordo con il Gruppo Autoguidovie attraverso l'azienda Cavourese per elettrificare parte della flotta di bus di Torino. Autoguidovie si è aggiudicata il lotto 2 della gara di subaffido indetta da Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) Torino e ha individuato Enel X come partner strategico per il primo progetto italiano di “bus as a s...

© Riproduzione riservata