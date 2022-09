Il Gse ha pubblicato i bandi della decima procedura di aste e registri del DM 4 luglio 2019 per l'assegnazione degli incentivi alla produzione elettrica da impianti alimentati a fonte rinnovabile. I bandi, come previsto dal Dlgs 199/2021 di recepimento della direttiva Red II, sono relativi ai contingenti di potenza non assegnati nelle precedenti pr...

© Riproduzione riservata