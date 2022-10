Maire Tecnimont annuncia in una nota che NextChem, attraverso la sua società MyRechemical, ha iniziato la fase di ingegneria dell'Hydrogen Valley di Roma, che è basata sulla tecnologia Waste to Chemicals di NextChem e per cui ha ricevuto il finanziamento della Commissione Europea all'interno dell'iniziativa Ipcei Hy2use, come già comunicato.NextC...

