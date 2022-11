In vista della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che comincia domenica in Egitto, la Commissione europea chiede a tutti i partecipanti di ridurre le emissioni climalteranti e di mantenere l'impegno di limitare a 1,5 gradi l'aumento delle temperature e gli impegni della Conferenza di Parigi. Lo ricorda in una nota l'Esecutivo...

