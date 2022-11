Tutti in calo questo lunedì i “prezzi Italia”. Con l'unica eccezione della benzina che continua a salire. Con la differenza in più del diesel sulla benzina scesa aeuro per mille litri, in calo di 23,19 euro.È quanto emerge dalla rilevazione del 14 novembre dei “prezzi Italia” da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energe...

© Riproduzione riservata