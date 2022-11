Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica punta ad autorizzare tutti gli impianti di energia rinnovabile che servono a completare gli obiettivi del Fit for 55 in sei anni, e non in dieci. Per autorizzare 70 GW di rinnovabili in 6 anni, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha chiesto e ottenuto dal Consiglio dei ministri di qualche gio...

© Riproduzione riservata