Sui circuiti elettronici internazionali le quotazioni del barile hanno avviato la settimana al ribasso, nel giorno in cui la casa d'affar Goldman Sachs ha deciso di tagliare le stime sul prezzo del petrolio, che nell'ultimo trimestre dell'anno non raggiungerà quota 100, come in precedenza la casa d'affari aveva previsto. Secondo GS la domanda cines...

© Riproduzione riservata