Engie ha concluso con Google un contratto di lungo termine per la vendita per 12 anni dal 2025 della produzione di 100 degli 886 MW dell'impianto eolico offshore di Moray West che la jv tra Engie e Edpr Ocean Winds sta realizzando in Scozia. Sull'intero periodo l'accordo prevede l'acquisto da parte di Google di oltre 5 TWh di elettricità da fonte r...

© Riproduzione riservata