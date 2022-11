Edison e Chiron Energy hanno firmato un accordo di compravendita di lungo termine (Ppa) in base al quale Foro Buonaparte si impegna a ritirare per 10 anni i circa 45 GWh all'anno prodotti da un gruppo di 8 nuovi impianti solari FV in Piemonte e Veneto, che avvieranno la produzione nella prima metà del 2023. Lo fanno sapere i due partner in una nota...

