“La data del 23 novembre 2022 potrà essere ricordata come un momento di svolta per le relazioni tra Q8 ed i propri gestori degli impianti a marchio e, con ogni probabilità, per l'intero settore”. Così, in un comunicato congiunto, Faib, Fegica e Figisc/Anisa, annunciano la sottoscrizione di un pacchetto di accordi collettivi aziendali Kupit (Q8 Ital...

© Riproduzione riservata