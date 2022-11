La Francia dovrà acquistare energia verde da altri Paesi europei, tra cui l'Italia, per centinaia di milioni di euro, perché non ha raggiunto gli obiettivi al 2020 fissati dall'Unione europea. “Questo costerà alla Francia 500 milioni di euro quest'anno”, ha detto lunedì scorso la ministra della Transizione energetica Agnès Pannier-Runacher alle com...

© Riproduzione riservata