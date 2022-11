Il ministero dell'Ambiente ha avviato oggi la consultazione pubblica sullo schema di decreto per le comunità energetiche. Il documento, si legge in una nota, individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti di fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo colle...

© Riproduzione riservata