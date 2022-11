Fsru Italia Spa, controllata di Snam cui fa capo i progetti di terminali di rigassificazione galleggiante che sorgeranno a Piombino e Ravenna, ha pubblicato per la consultazione degli operatori una bozza di procedura per il primo conferimento di capacità di rigassificazione presso il terminale di Piombino per i vent'anni dal 2023-24 al 2042-43.L...

