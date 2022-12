Terna ha annunciato ieri che l'esta per il servizio di interrompibilità elettrica per il 2023 si svolgerà domani, con termine per le richieste di partecipazione a mezzogiorno di oggi. I volumi richiesti sono 500 MW in Continente, 225 MW in Sardegna e 32 MW in Sicilia. In allegato l'avviso di Terna....

