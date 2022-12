Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato un avviso permanente per l'invio delle candidature a membro della commissione Via-Vas. La commissione Via-Vas si occupa delle procedure di valutazione ambientale statali. L'avviso che illustra le modalità di partecipazione è in allegato. La candidatura non comporta l'avvio di una fase di selezione. Le candid...

© Riproduzione riservata