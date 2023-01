Parte dal Senato la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il cosiddetto Milleproroghe. Il provvedimento è arrivato il 29 dicembre a Palazzo Madama e deve ancora essere assegnato alla commissione referente. In allegato il testo con la relazione tecnica....

