Con la delibera 719/2022/R/eel del 27 dicembre Arera ha approvato l'aggiornamento delle tariffe CTR e TRAS per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2023. Ai fini del dimensionamento delle componenti tariffarie CTRE e TRASE si è tenuto conto della contrazione dei consumi che si sta manifestando dal mese di settembre 2022 per...

